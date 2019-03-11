Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,38 1,43 -3,50
Şok Marketler 9,14 9,46 -3,38
Türk Traktör 33,98 35,16 -3,36
Vestel 11,02 11,33 -2,74
İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38
Bim Mağazalar 87,00 89,00 -2,25
MLP Sağlık 13,49 13,75 -1,89
Ford Otosan 52,25 53,25 -1,88
Sabancı Holding 8,61 8,77 -1,82
Netaş Telekom. 7,54 7,67 -1,69
Gözde Girişim 3,54 3,59 -1,39
Beşiktaş Futbol Yat. 1,59 1,61 -1,24
Hektaş 11,37 11,50 -1,13
Kartonsan 362,00 366,10 -1,12
Fenerbahçe Futbol 6,74 6,81 -1,03
Migros Ticaret 15,71 15,82 -0,70
Aksa Enerji 2,86 2,88 -0,69
Pegasus 29,84 30,04 -0,67
Türk Telekom 5,18 5,21 -0,58
Koç Holding 17,97 18,05 -0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:02 Kaynak: AA

Türk Traktör, Galatasaray, Borsa İstanbul, Ekonomi
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