Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,06
|4,50
|-9,78
|Fenerbahçe Futbol
|15,55
|16,02
|-2,93
|Albaraka Türk
|1,48
|1,52
|-2,63
|İhlas Holding
|0,78
|0,80
|-2,50
|Polisan Holding
|3,11
|3,17
|-1,89
|Karsan Otomotiv
|1,62
|1,64
|-1,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,66
|1,68
|-1,19
|Metro Holding
|1,35
|1,36
|-0,74
|Kerevitaş Gıda
|3,14
|3,16
|-0,63
|Pegasus
|84,35
|84,80
|-0,53
|Vestel
|14,14
|14,21
|-0,49
|Soda Sanayii
|6,19
|6,22
|-0,48
|Galatasaray Sportif
|2,20
|2,21
|-0,45
|Ege Endüstri
|555,50
|558,00
|-0,45
|Tofaş Oto. Fab.
|26,52
|26,62
|-0,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,66
|2,67
|-0,37
|Ülker Bisküvi
|22,68
|22,76
|-0,35
|Deva Holding
|8,64
|8,66
|-0,23
|Hektaş
|7,80
|7,81
|-0,13
|Koç Holding
|20,08
|20,10
|-0,10