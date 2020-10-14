Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,73
|2,81
|-2,85
|Net Holding
|3,10
|3,19
|-2,82
|Oyak Çimento
|8,50
|8,68
|-2,07
|Kerevitaş Gıda
|6,95
|7,09
|-1,97
|Alkim Kimya
|14,30
|14,51
|-1,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,40
|39,94
|-1,35
|Odaş Elektrik
|3,51
|3,55
|-1,13
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,98
|27,26
|-1,03
|Kartonsan
|769,50
|777,10
|-0,98
|İş GMYO
|2,15
|2,17
|-0,92
|Pınar Et ve Un
|25,16
|25,38
|-0,85
|Çimsa
|14,16
|14,28
|-0,84
|Pınar Süt
|22,42
|22,57
|-0,67
|Borusan Mannesmann
|16,00
|16,10
|-0,62
|Akiş GMYO
|3,51
|3,53
|-0,57
|Selçuk Ecza Deposu
|9,52
|9,57
|-0,52
|Torunlar GMYO
|4,32
|4,34
|-0,46
|Kardemir (D)
|3,62
|3,63
|-0,28
|Sabancı Holding
|8,45
|8,47
|-0,24
|Sasa Polyester
|17,31
|17,34
|-0,17
- Kaynak: AA
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