Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,73 2,81 -2,85 Net Holding 3,10 3,19 -2,82 Oyak Çimento 8,50 8,68 -2,07 Kerevitaş Gıda 6,95 7,09 -1,97 Alkim Kimya 14,30 14,51 -1,45 ARD Bilişim Teknolojileri 39,40 39,94 -1,35 Odaş Elektrik 3,51 3,55 -1,13 Tofaş Oto Fabrikası 26,98 27,26 -1,03 Kartonsan 769,50 777,10 -0,98 İş GMYO 2,15 2,17 -0,92 Pınar Et ve Un 25,16 25,38 -0,85 Çimsa 14,16 14,28 -0,84 Pınar Süt 22,42 22,57 -0,67 Borusan Mannesmann 16,00 16,10 -0,62 Akiş GMYO 3,51 3,53 -0,57 Selçuk Ecza Deposu 9,52 9,57 -0,52 Torunlar GMYO 4,32 4,34 -0,46 Kardemir (D) 3,62 3,63 -0,28 Sabancı Holding 8,45 8,47 -0,24 Sasa Polyester 17,31 17,34 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Zenit, THY Euroleague'deki iki maçta, koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldı

Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı

Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi

Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak