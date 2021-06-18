Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|788,30
|749,40
|5,19
|Kartonsan
|53,80
|52,90
|1,70
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Vestel
|29,40
|28,98
|1,45
|Otokar
|290,70
|287,50
|1,11
|Pegasus
|77,75
|77,15
|0,78
|Doğan Holding
|2,95
|2,93
|0,68
|SASA Polyester
|32,14
|31,94
|0,63
|Tukaş
|6,89
|6,85
|0,58
|Akbank
|5,29
|5,26
|0,57
|Tekfen Holding
|15,17
|15,09
|0,53
|Garanti Bankası
|8,23
|8,19
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,18
|2,17
|0,46
|Netaş Telekomünikasyon
|20,32
|20,24
|0,40
|Sabancı Holding
|9,09
|9,06
|0,33
|Nuh Çimento
|42,98
|42,84
|0,33
|Bim Mağazalar
|64,20
|64,05
|0,23
|İş Bankası (C)
|5,16
|5,15
|0,19
|Alarko GMYO
|21,26
|21,22
|0,19
|Selçuk Ecza Deposu
|8,86
|8,85
|0,11
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi