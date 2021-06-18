Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 788,30 749,40 5,19 Kartonsan 53,80 52,90 1,70 İhlas Holding 0,61 0,60 1,67 Vestel 29,40 28,98 1,45 Otokar 290,70 287,50 1,11 Pegasus 77,75 77,15 0,78 Doğan Holding 2,95 2,93 0,68 SASA Polyester 32,14 31,94 0,63 Tukaş 6,89 6,85 0,58 Akbank 5,29 5,26 0,57 Tekfen Holding 15,17 15,09 0,53 Garanti Bankası 8,23 8,19 0,49 Yapı ve Kredi Bankası 2,18 2,17 0,46 Netaş Telekomünikasyon 20,32 20,24 0,40 Sabancı Holding 9,09 9,06 0,33 Nuh Çimento 42,98 42,84 0,33 Bim Mağazalar 64,20 64,05 0,23 İş Bankası (C) 5,16 5,15 0,19 Alarko GMYO 21,26 21,22 0,19 Selçuk Ecza Deposu 8,86 8,85 0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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