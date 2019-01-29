Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 13,21 12,16 8,63
İhlas Gayrimenkul 1,09 1,02 6,86
ICBC Turkey Bank 6,80 6,51 4,45
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 1,13 4,42
Odaş Elektrik 1,96 1,88 4,26
İş Bankası (C) 5,54 5,36 3,36
İhlas Holding 0,32 0,31 3,23
Coca Cola İçecek 33,64 32,70 2,87
Fenerbahçe Futbol 7,71 7,50 2,80
Ereğli Demir Çelik 8,45 8,23 2,67
Türk Telekom 4,55 4,44 2,48
İttifak Holding 3,37 3,29 2,43
Turkcell 14,66 14,33 2,30
Vakıflar Bankası 4,56 4,46 2,24
Yapı ve Kredi Bank. 1,93 1,89 2,12
Aksa Enerji 3,03 2,97 2,02
İş GMYO 1,04 1,02 1,96
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,13 3,07 1,95
Şişe Cam 6,09 5,98 1,84
Trakya Cam 3,44 3,38 1,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Kelebek Mobilya, İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
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