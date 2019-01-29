Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|13,21
|12,16
|8,63
| İhlas Gayrimenkul
|1,09
|1,02
|6,86
| ICBC Turkey Bank
|6,80
|6,51
|4,45
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,13
|4,42
|Odaş Elektrik
|1,96
|1,88
|4,26
| İş Bankası (C)
|5,54
|5,36
|3,36
|İhlas Holding
|0,32
|0,31
|3,23
| Coca Cola İçecek
|33,64
|32,70
|2,87
| Fenerbahçe Futbol
|7,71
|7,50
|2,80
|Ereğli Demir Çelik
|8,45
|8,23
|2,67
|Türk Telekom
|4,55
|4,44
|2,48
|İttifak Holding
|3,37
|3,29
|2,43
|Turkcell
|14,66
|14,33
|2,30
|Vakıflar Bankası
|4,56
|4,46
|2,24
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,93
|1,89
|2,12
| Aksa Enerji
|3,03
|2,97
|2,02
|İş GMYO
|1,04
|1,02
|1,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,13
|3,07
|1,95
|Şişe Cam
|6,09
|5,98
|1,84
| Trakya Cam
|3,44
|3,38
|1,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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