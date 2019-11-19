Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|61,30
|58,70
|4,43
|Eczacıbaşı İlaç
|3,23
|3,10
|4,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,21
|3,31
|Netaş Telekom.
|10,40
|10,10
|2,97
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,15
|2,61
|Tüpraş
|126,70
|123,80
|2,34
|Gözde Girişim
|4,11
|4,02
|2,24
|T.S.K.B.
|1,01
|0,99
|2,02
|TAV Havalimanları
|28,18
|27,70
|1,73
|Vakıflar Bankası
|4,90
|4,82
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,29
|2,26
|1,33
|Türk Telekom
|7,13
|7,04
|1,28
|Trakya Cam
|3,17
|3,13
|1,28
|Vestel
|11,12
|10,98
|1,28
|ASELSAN
|19,51
|19,28
|1,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,46
|5,40
|1,11
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|2,70
|1,11
|Ege Endüstri
|488,40
|483,10
|1,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,67
|11,55
|1,04
|Güneş Sigorta
|1,98
|1,96
|1,02