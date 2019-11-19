Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 61,30 58,70 4,43 Eczacıbaşı İlaç 3,23 3,10 4,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,21 3,31 Netaş Telekom. 10,40 10,10 2,97 Çemaş Döküm 1,18 1,15 2,61 Tüpraş 126,70 123,80 2,34 Gözde Girişim 4,11 4,02 2,24 T.S.K.B. 1,01 0,99 2,02 TAV Havalimanları 28,18 27,70 1,73 Vakıflar Bankası 4,90 4,82 1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 2,26 1,33 Türk Telekom 7,13 7,04 1,28 Trakya Cam 3,17 3,13 1,28 Vestel 11,12 10,98 1,28 ASELSAN 19,51 19,28 1,19 Tümosan Motor ve Traktör 5,46 5,40 1,11 Kerevitaş Gıda 2,73 2,70 1,11 Ege Endüstri 488,40 483,10 1,10 Kordsa Teknik Tekstil 11,67 11,55 1,04 Güneş Sigorta 1,98 1,96 1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)