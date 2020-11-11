Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 8,48 7,71 9,99 Doğuş Otomotiv 26,24 23,86 9,97 Kardemir (D) 3,95 3,73 5,90 Anadolu Grubu Holding 21,98 20,92 5,07 İş Yatırım Menkul Değerler 12,76 12,31 3,66 Borusan Mannesmann 15,74 15,20 3,55 ARD Bilişim Teknolojileri 35,18 34,00 3,47 Türk Telekom 7,30 7,06 3,40 Aygaz 12,24 11,88 3,03 Çimsa 15,19 14,80 2,64 Oyak Çimento 8,25 8,05 2,48 Yataş 10,01 9,77 2,46 Türkiye Sigorta 5,82 5,69 2,28 Kartonsan 2.112,00 2.068,10 2,12 Gözde Girişim 6,84 6,70 2,09 Good-Year 7,65 7,50 2,00 ASELSAN 18,39 18,03 2,00 Doğan Holding 2,63 2,58 1,94 Koç Holding 17,11 16,79 1,91 Tekfen Holding 14,59 14,33 1,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar

Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde

Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş

İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu

Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış

Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim

Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı