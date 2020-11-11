Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|8,48
|7,71
|9,99
|Doğuş Otomotiv
|26,24
|23,86
|9,97
|Kardemir (D)
|3,95
|3,73
|5,90
|Anadolu Grubu Holding
|21,98
|20,92
|5,07
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,76
|12,31
|3,66
|Borusan Mannesmann
|15,74
|15,20
|3,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,18
|34,00
|3,47
|Türk Telekom
|7,30
|7,06
|3,40
|Aygaz
|12,24
|11,88
|3,03
|Çimsa
|15,19
|14,80
|2,64
|Oyak Çimento
|8,25
|8,05
|2,48
|Yataş
|10,01
|9,77
|2,46
|Türkiye Sigorta
|5,82
|5,69
|2,28
|Kartonsan
|2.112,00
|2.068,10
|2,12
|Gözde Girişim
|6,84
|6,70
|2,09
|Good-Year
|7,65
|7,50
|2,00
|ASELSAN
|18,39
|18,03
|2,00
|Doğan Holding
|2,63
|2,58
|1,94
|Koç Holding
|17,11
|16,79
|1,91
|Tekfen Holding
|14,59
|14,33
|1,81
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi