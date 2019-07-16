Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
4 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 638.037.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:25 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|638.037.997
|Türk Hava Yolları
|449.785.340
|T. Halk Bankası
|161.514.372
|Akbank
|143.954.961
|Vakıflar Bankası
|136.687.663
|Yapı ve Kredi Bank.
|113.427.794
| İş Bankası (C)
|97.275.557
|Tüpraş
|84.608.469
|Petkim
|83.873.606
| Koza Madencilik
|48.910.318
|Aselsan
|48.775.282
|Pegasus
|39.774.801
|Türk Telekom
|39.475.281
|Ereğli Demir Çelik
|34.081.177
|ICBC Turkey Bank
|33.415.945
|Kardemir (D)
|27.701.728
|Koç Holding
|26.989.285
|Tekfen Holding
|25.193.331
|Bim Mağazalar
|24.783.661
|Vestel
|24.420.359
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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