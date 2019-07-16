Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

4 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 638.037.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 638.037.997
Türk Hava Yolları 449.785.340
T. Halk Bankası 161.514.372
Akbank 143.954.961
Vakıflar Bankası 136.687.663
Yapı ve Kredi Bank. 113.427.794
İş Bankası (C) 97.275.557
Tüpraş 84.608.469
Petkim 83.873.606
Koza Madencilik 48.910.318
Aselsan 48.775.282
Pegasus 39.774.801
Türk Telekom 39.475.281
Ereğli Demir Çelik 34.081.177
ICBC Turkey Bank 33.415.945
Kardemir (D) 27.701.728
Koç Holding 26.989.285
Tekfen Holding 25.193.331
Bim Mağazalar 24.783.661
Vestel 24.420.359
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:25 Kaynak: AA
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