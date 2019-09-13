Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 662.465.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 662.465.300
Garanti Bankası 348.343.826
Petkim 208.654.170
Halkbank 170.382.630
ASELSAN 165.035.501
Akbank 152.112.626
Vakıflar Bankası 117.359.137
İpek Doğal Enerji 103.001.422
Koza Madencilik 96.060.075
Pegasus 93.694.158
Türk Telekom 91.094.110
İş Bankası (C) 81.598.178
Yapı ve Kredi Bank. 78.326.390
Kardemir (D) 64.499.163
Tüpraş 61.306.989
Netaş Telekom. 54.093.984
Albaraka Türk 47.121.154
Ereğli Demir Çelik 45.258.925
Odaş Elektrik 43.731.175
Turkcell 39.811.215
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor! Resmi açıklama geldi
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den Çankaya ve Sabancı girdi Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı Tecavüzcüyü öldüren kadın konuştu: Çocuklarımın gözü önünde bana tecavüz edecekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:35:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]