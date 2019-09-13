Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|662.465.300
|Garanti Bankası
|348.343.826
|Petkim
|208.654.170
|Halkbank
|170.382.630
|ASELSAN
|165.035.501
|Akbank
|152.112.626
|Vakıflar Bankası
|117.359.137
|İpek Doğal Enerji
|103.001.422
|Koza Madencilik
|96.060.075
|Pegasus
|93.694.158
|Türk Telekom
|91.094.110
|İş Bankası (C)
|81.598.178
|Yapı ve Kredi Bank.
|78.326.390
|Kardemir (D)
|64.499.163
|Tüpraş
|61.306.989
|Netaş Telekom.
|54.093.984
|Albaraka Türk
|47.121.154
|Ereğli Demir Çelik
|45.258.925
|Odaş Elektrik
|43.731.175
|Turkcell
|39.811.215