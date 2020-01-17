Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.204.639.155 Kardemir (D) 464.999.644 Petkim 370.730.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.204.639.155
Kardemir (D) 464.999.644
Petkim 370.730.573
Pegasus 346.573.199
Emlak Konut GMYO 216.987.815
Odaş Elektrik 198.211.150
İş GMYO 179.336.573
ASELSAN 178.385.354
Güneş Sigorta 170.242.006
Ereğli Demir Çelik 148.403.679
Halkbank 141.886.599
Yapı ve Kredi Bank. 133.266.779
Garanti Bankası 129.307.719
Tüpraş 121.791.459
Akbank 118.984.822
Şişe Cam 111.691.810
Albaraka Türk 89.157.253
İş Bankası (C) 71.607.044
GSD Holding 63.651.853
Turkcell 58.168.301
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf
Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 20:38:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]