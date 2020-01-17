Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.204.639.155 Kardemir (D) 464.999.644 Petkim 370.730.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.204.639.155
|Kardemir (D)
|464.999.644
|Petkim
|370.730.573
|Pegasus
|346.573.199
|Emlak Konut GMYO
|216.987.815
|Odaş Elektrik
|198.211.150
|İş GMYO
|179.336.573
|ASELSAN
|178.385.354
|Güneş Sigorta
|170.242.006
|Ereğli Demir Çelik
|148.403.679
|Halkbank
|141.886.599
|Yapı ve Kredi Bank.
|133.266.779
|Garanti Bankası
|129.307.719
|Tüpraş
|121.791.459
|Akbank
|118.984.822
|Şişe Cam
|111.691.810
| Albaraka Türk
|89.157.253
| İş Bankası (C)
|71.607.044
|GSD Holding
|63.651.853
|Turkcell
|58.168.301
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu