Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|768.950.048
|Garanti Bankası
|399.074.158
|Şekerbank
|251.985.605
|Petkim
|229.103.275
|Yapı ve Kredi Bankası
|191.169.369
|Akiş GMYO
|175.504.109
|Şişe Cam
|168.035.220
|Kardemir (D)
|162.096.051
|Kerevitaş Gıda
|161.735.023
|Turkcell
|156.572.443
|Türkiye Sigorta
|155.427.326
|Bim Mağazalar
|153.277.272
|Akbank
|145.167.876
|Vakıflar Bankası
|142.870.788
|Ege Endüstri
|137.827.928
|GSD Holding
|122.433.411
|ASELSAN
|118.325.032
|Türk Hava Yolları
|117.548.554
|Ereğli Demir Çelik
|111.522.324
|Odaş Elektrik
|99.342.433
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi