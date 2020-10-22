Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 768.950.048 Garanti Bankası 399.074.158 Şekerbank 251.985.605 Petkim 229.103.275 Yapı ve Kredi Bankası 191.169.369 Akiş GMYO 175.504.109 Şişe Cam 168.035.220 Kardemir (D) 162.096.051 Kerevitaş Gıda 161.735.023 Turkcell 156.572.443 Türkiye Sigorta 155.427.326 Bim Mağazalar 153.277.272 Akbank 145.167.876 Vakıflar Bankası 142.870.788 Ege Endüstri 137.827.928 GSD Holding 122.433.411 ASELSAN 118.325.032 Türk Hava Yolları 117.548.554 Ereğli Demir Çelik 111.522.324 Odaş Elektrik 99.342.433 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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