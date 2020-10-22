Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

22.10.2020 13:27
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 768.950.048 Garanti Bankası 399.074.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 768.950.048
Garanti Bankası 399.074.158
Şekerbank 251.985.605
Petkim 229.103.275
Yapı ve Kredi Bankası 191.169.369
Akiş GMYO 175.504.109
Şişe Cam 168.035.220
Kardemir (D) 162.096.051
Kerevitaş Gıda 161.735.023
Turkcell 156.572.443
Türkiye Sigorta 155.427.326
Bim Mağazalar 153.277.272
Akbank 145.167.876
Vakıflar Bankası 142.870.788
Ege Endüstri 137.827.928
GSD Holding 122.433.411
ASELSAN 118.325.032
Türk Hava Yolları 117.548.554
Ereğli Demir Çelik 111.522.324
Odaş Elektrik 99.342.433
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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