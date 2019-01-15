Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Erdoğan'dan "güvenli bölge" açıklaması Ankara
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, güvenli bölge konusunda, "Biz TOKİ olarak bu işin içine girebiliriz ama bu konuda koalisyon güçleri, başta Amerika
olmak üzere lojistik olarak maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de koruma kaydı ile böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz" dedi.
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Hedefinde Donald Trump
vardı
Ankara - CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, ABD
Başkanı Trump'a tepki göstererek, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti
Devletini hiç kimse tehdit edemez" dedi.
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Bahçeli'den Trump'a sert tepki
Ankara - MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Teröristler mücadele edersek Bay Trump ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedermiş. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun" dedi.
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İşsizlik rakamları açıklandı İstanbul
- İşsizlik oranı Ekim'de 1,3 puan artarak yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti.
… İbrahim Tatlıses
'in acı günü
İstanbul - Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti.
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50 asker hakkında gözaltı kararı
Ankara - Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 50 asker için gözaltı kararı verildi.
… Adana
'da fuhuş operasyonu: 51 gözaltı kararı
Adana - Adana'da fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 51 kişinin yakalanması için şafak vakti villa ve plazalara baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
(İHA)