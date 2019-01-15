Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan'dan "güvenli bölge" açıklaması

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölge konusunda, "Biz TOKİ olarak bu işin içine girebiliriz ama bu konuda koalisyon güçleri, başta Amerika olmak üzere lojistik olarak maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de koruma kaydı ile böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz" dedi.



Hedefinde Donald Trump vardı

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'a tepki göstererek, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devletini hiç kimse tehdit edemez" dedi.



Bahçeli'den Trump'a sert tepki

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröristler mücadele edersek Bay Trump ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedermiş. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun" dedi.



İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik oranı Ekim'de 1,3 puan artarak yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti.



İbrahim Tatlıses'in acı günü

İstanbul - Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti.



50 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara - Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 50 asker için gözaltı kararı verildi.



Adana'da fuhuş operasyonu: 51 gözaltı kararı

Adana - Adana'da fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 51 kişinin yakalanması için şafak vakti villa ve plazalara baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Donald Trump, Ankara, Güncel
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