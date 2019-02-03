Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

53 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

'Cemal Kaşıkçı' ve 'Venezula' açıklaması

İstanbul - Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En son başsavcı yerel işbirlikçiden bahsetti açıklamasında. Bu yerel işbirlikçinin robot resmini göndereceğini söyledi. Neden robot resmi? Yani bir kişi eğer yerel işbirlikçiyse bu kişi biliniyor. İsmi ne, kim veya kimler?" dedi.



Osman Çakmak'ın acı günü

Tokat - Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.



Ders zili yarın yeniden çalacak

İstanbul - Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlıyor.

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Ölü sayısı 121'e yüseldi

Brasilia - Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi. Kurtarma çalışmaları 9. güne girerken, 226 kişidense hala haber alınamıyor.



Çöken bina 11 kişiye mezar oldu

Halep - Halep'in merkezinde daha önce Suriye rejim güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören 4 katlı bina çöktü. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti.



Avustralya'da 500 ev sular altında kaldı

Queensland - Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel büyük maddi hasara neden oldu. Eyalette 500 ev sular altında kalırken, kasırga uyarısı yapıldı.



Altyapı çalışmaları esnasında göçük: 1 işçi yaralı

İstanbul - Sultangazi'de altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Kablo döşeyen bir işçi, göçük altında kalarak yaralandı.



Doğuştan gözleri olmayan köpeğe evladı gibi bakıyor

Bursa - İznik ilçesinde hayvansever bir kadın, doğuştan gözleri olmayan köpeğe bebeği gibi bakıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

Cemal Kaşıkçı, Osman Çakmak, İstanbul, Güncel
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