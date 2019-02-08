Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Cumhur İttifakı'nın iki ayağı var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki Mahalli Seçimlerin ilk mitinginde Sivas'ta halka kitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın iki ayağı var" dedi.

...

"Şu ana kadar 14 vatandaşımız hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın yanındaki kriz masasında açıklamalarda bulunarak, "Şu ana kadar 14 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

...

Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Usta oyuncu Yalçın Menteş dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi Yalçın Menteş'in oğlu duyurdu.

...

Ankara'da 23 polise FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu belirlenen 23 eski polis hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 17'si yakalandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Yalçın Menteş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Sebze-Meyve Fiyatlarını Eleştirenlere Yanıt: Düşünün Bir Mermi Ne Kadar Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin

Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle Erdoğan, Sivas'ın Kenevir Üretimi İçin 20. İl Olacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:16:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]