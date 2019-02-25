Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

38 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan'dan HDP'ye 'kayyum' cevabı

Yozgat - "Kayyum atanan yerleri geri alacağız" iddiasında bulunan HDP'ye cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız" dedi.



Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi.



Kemal Karpat son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul - ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.



FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına dev operasyon

Ankara - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 100'ünün asker, birinin de Ticaret Bakanlığında görevli memur olduğa açıklandı.



Trafik magandaları kar kış dinlemedi

İstanbul- Trafik magandaları kar kış dinlemedi. İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde ortaya çıkan magandalar, "drift" diye tabir edilen tehlikeli hareketleri yaptı.



15 kişilik minibüsten 44 kaçak göçmen çıktı

Van - Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli bir minibüste 44 kaçak göçmen yakalandı.



Kartonu ısıtıp köpeğin üstüne örttü

İstanbul - Taksim Meydanında bulunan bir kafede kardeşiyle birlikte oturan genç, yanı başında titreyen köpeğin haline duyarsız kalmadı. Bulduğu kartonu ısıtıcıda ısıtarak titreyen köpeğin üzerine koyan gencin o anları insanlık ölmemiş dedirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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