Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

" CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum..."

Zonguldak - Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'yle ittifak yapan partileri eleştirerek, "Ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. İYİ Parti'ye gönül veren, HDP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği, bu üç partiye oy verecek misiniz?" dedi.



İhracat rekora doymuyor

Ankara - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat ayında genel ihracatın yüzde 3,7 artarak 14,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.



Enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.



23 zincir market hakkında soruşturma

Ankara- Rekabet Kurumu, sebze meyve fiyatlarından dolayı 23 zincir market hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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ABD'yi kasırga vurdu: 22 ölü

Alabama - ABD'nin Alabama eyaletini vuran kasırgada 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Filin altında kalan bakıcı kurtarılamadı

Yeni Delhi - Hindistan'da bir şahıs, banyo yaptırdığı filin altında ezilerek hayatını kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

Zonguldak, İYİ Parti, Güncel
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