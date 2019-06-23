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Günün Özeti

56 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikİstanbul'da vatandaşlar sandık başında İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
İstanbul'da vatandaşlar sandık başında İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 08.00 itibariyle okullara giden İstanbullular, oy kullanmaya işlemine başladı.
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Ünlü isimler sandık başında Sanat camiasının ünlü isimleri, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Oylarını kullanan Esra Erol, Ece Erken, Hadise, Emre Altuğ gibi ünlü isimler fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında başta PKK'lı teröristler olmak üzere örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edilip imha ediliyor.
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İstanbul Boğazı'ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü kayboldu.
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Çin'de sel suları araçları sürükledi Çin'in güneydoğusundaki Guizhou eyaletinde Yanhe bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle iş yerleri ve sokaklar sular altında kalırken, sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı.
(İHA)
Günün Özeti
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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