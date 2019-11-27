Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kritik MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saatin ardından sona erdi.

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"Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerin ihtiyaç olduğu için alındığını belirterek, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz" dedi. Çavuşoğlu, "Amerika ziyaretimizde S-400 konusunda mutabık kalmadık. Egemenlik haklarına saygıyı herkes öğrenecek. Artık Türkiye öyle birilerinin dayatmasıyla kararını değiştiren, boyun eğen bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

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Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı

Mardin'de terör soruşturması kapsamında yerlerine kayyum atanan HDP'li Savur Belediyesi Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: İşte barajlardaki son durum

İstanbul'da sonbaharda beklenen yağmurların yağmaması üzerine barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da beklenen tehlikeye bugün partisinin grup konuşmasında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelen haberler hiç hayra alamet değil. 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle gitmesi durumunda İstanbul susuzluğa doğru yürüyor" dedi.

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Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı

Moritanya açıklarında İlhan Yılmaz 5 adlı Türk nalıkçı teknesi battı.

(İHA)