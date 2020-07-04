Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 115'e yükseldiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, "Korona virüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız" dedi.

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Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 kişi gözaltına alındı.

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Bakan Akar, Libya'da Mehmetçikle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Libya'da Mehmetçik ile bir araya geldi. Akar, "Burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi.

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Ders zili 31 Ağustos'ta çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takviminin, 81 ile gönderilen genelgeyle duyurdu. Genelgeye göre, birinci dönem 31 Ağustos 2020 pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2021 cuma günü sona erecek.

(İHA)