Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 613'e yükseldiğini açıkladı.

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Mersin Valiliği: "Kazada 4 askerimiz şehit olmuştur"

Mersin Valiliği, bu sabah Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazadaki şehit sayısını güncelledi. Valilikten yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

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Bakan Selçuk: "İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyenin bugün ödeneceğini açıkladı.

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Sosyal Medya Teklifi Meclis Genel Kurulu'na taşınacak

Adalet Komisyonu'ndan gergin tartışmaların ardından 13 saatte geçti; Sosyal Medya Teklifi üzerinde yaşanan tartışmalar şimdi de Meclis Genel Kurulu'na taşınacak. Muhalefet partilerinin muhalif seslerin kısılacağı gerekçesiyle karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesi Ak Parti'nin grup önerisiyle Genel Kurul'un ön sıralarına çekilecek.

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YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

(İHA)