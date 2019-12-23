Gurbetçiler, Almanya'da aralarında para toplayıp mahallelerine çeşme yaptırdılar - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Himmetdedeli gurbetçiler, özellikle yaz aylarında su konusunda sıkıntı çeken hemşehrilerinin sıkıntısını gidermek için aralarında topladıkları para ile çeşme yaptırdılar.



Heilbronn kentinde işçi olarak çalışan Ali Doğan'ın girişimleri sonrasında bir araya gelen gurbetçiler, topladıkları parayı Himmetdede Mahalle Muhtarı Yavuz Doğan'a gönderdi. Mahalle Muhtarı Yavuz Doğan'da Şevga Hala Çeşmesi'ni yaptırarak mahalle halkının hizmetine sundu.



Gurbetteki hemşehrilerinin maddi katkıları ve mahalle muhtarı Yavuz Doğan'ın lojistik desteğiyle bu çeşmeyi yaptırdıklarını ifade eden Ali Doğan, "Eski çeşme dere yatağında idi ve çoğu zaman risk altındaydı. O nedenle çeşmeyi başka bir alana taşımayı yani yeniden yaptırmayı uygun gördük. Muhtarımız Yavuz Doğan ile görüşerek gurbetçiler olarak üzerimize düşen bir şey olursa, seve seve yaparız dedik. Sonuçta Almanya'daki Himmetdedeliler olarak aramızda topladığımız parayı gönderip, bu güzel çeşmenin yapılmasına çam sakızı çoban armağanı katkı sağladık. Gerçekten çok güzel olmuş. Şevga Hala çeşmesi tüm Himmetdedeli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bizler, burada doğduk, doğduğumuz topraklara olan vefa borcumuzu bir şekilde ödemiş olmaktan dolayı gerçekten çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.



Himmetdede Mahalle Muhtarı Yavuz Doğan ise yaptığı kısa açıklamada " Yapılan işin kötüsü olmaz. Çeşmenin dere içinden taşınarak yeniden yapılmasında öncü olan hemşehrimiz Ali Doğan'a ve Gurbetçi hemşehrilerimize destekleri için çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar" dedi. - KAYSERİ