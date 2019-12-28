Gürçayır'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

Şarkışla'ya bağlı Gürçayır beldesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonundaki kermesin açılışına, Kaymakam Mehmet Erdem, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy ve vatandaşlar katıldı.

İlgi gören kermesin öğrenciler yararına gerçekleştirildiğini belirten Gürçayır İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Soytürk, emeği geçen okul aile birliğine ve destek veren herkese teşekkür etti.