Gürçayır'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürçayır'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

Gürçayır'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

6 saat önce

Şarkışla'ya bağlı Gürçayır beldesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

Gürçayır'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi, System.String[]

Şarkışla'ya bağlı Gürçayır beldesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonundaki kermesin açılışına, Kaymakam Mehmet Erdem, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy ve vatandaşlar katıldı.

İlgi gören kermesin öğrenciler yararına gerçekleştirildiğini belirten Gürçayır İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Soytürk, emeği geçen okul aile birliğine ve destek veren herkese teşekkür etti.

Şarkışla, Gürçayır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minibüsüne Neslican Tay'ın sözünü yazdı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
"Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı Neslican Tay'ı unutturmamak için sözlerini minibüsüne yazdırdı Yerli otomobil arıza yaparsa uzaktan müdahale edilebilecek

Son Dakika Haberleri
17:36 Kampa giden sivas belediyespor takımı yolda kaldı - Son Dakika
17:35 Tokat'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika
17:31 Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı - Son Dakika
17:31 Sel felaketinde mağdur olanlara Türk Kızılay ve AFAD'dan yardım - Son Dakika
17:31 Vali Karaloğlu'ndan yılbaşında vatandaşlara 'alkollü trafiğe çıkmayın' uyarısı - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi - Son Dakika
16:51 Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürçayır'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]