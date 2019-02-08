Son Dakika Haberleri: Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Afganistan'da

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Afganistan'da

56 dakika önce

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Afganistan'da, System.String[]
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Zurabişvili ve beraberindeki heyeti, başkanlık sarayında resmi törenle karşıladı.

İki liderin görüşmesinde Gani, Gürcistan'ın Afganistan'a yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Gürcistan'ın, Afganistan'ın bazı alanlarda iyi bir ortağı olduğunu ifade eden Gani, Gürcistan askerlerinin özellikle NATO bünyesinde Afganistan'da iyi işlere imza attığını söyledi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili de ülkesinin her alanda Afganistan'a yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getiren Zurabişvili, bu konuda ortak bir grup oluşturmak için çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:08 Kaynak: AA

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