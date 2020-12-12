Gürcistan'da Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Aliyev için online anma - Son Dakika

Gürcistan'da Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Aliyev için online anma

12.12.2020 18:13

Gürcistan'da Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev, 17'nci ölüm yıldönümünde korona virüs salgının nedeni ile online olarak düzenlenen seminer ile anıldı.

Gürcistan'da Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev, 17'nci ölüm yıldönümünde korona virüs salgının nedeni ile online olarak düzenlenen seminer ile anıldı.

Azerbaycan'ın Ulusal Lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, vefatının 17. yılında korona virüs salgını nedeni ile Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçiliği tarafından online olarak düzenlenen seminer ile anıldı. Seminere Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçisi Faig Guliyev, Büyükelçi Yardımcısı Anar Resulov, Batum Başkonsolosu Perviz İsmayilzade, Gürcistan parlamentosunun üyeleri, STK başkanları, topluluk üyeleri, Aksaçlılar, gazeteciler ve 70'ten fazla kişi katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Guliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihini anlatarak, büyük lider Aliyev'in iki ülke arasındaki ilişkiyi stratejik ortaklık düzeyine yükselttiğine dikkat çekti. Guliyev, "Milli liderimiz ve Eduard Şeverdnadze'nin (Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı) ortak çabaları neticesinde Azerbaycan-Gürcistan ilişkilerinin dostluk, işbirliği ve karşılıklı güvenlik koşullarında gelişmesi için temeller atılmıştır. Haydar Aliyev'in öngörü ve ısrarı sayesinde yüzbinlerce soydaşımızın yaşadığı Gürcistan, Azerbaycan petrolünün dünya pazarlarına ihraç edilmesinde ana güzergah olarak seçildi. Böylece, Güney Kafkasya artık önemli uluslararası enerji ve ulaşım otoyollarına sahip jeoekonomik bir bölge haline geldi" dedi.

Azerbaycan-Gürcistan- Türkiye'nin birlikte yaptığı bölgesel projelere değinen Guliyev, "Ulu Önder Haydar Aliyev'in kalkınma ve uluslararası topluma açılma konusunda ulusal hedefler uğruna başlattığı ve toplumun tüm sosyal ve siyasi kesimlerini kapsayan dayanışma süreci siyasi halefi İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülmektedir. Cenap İlham Aliyev öncülüğünde Gürcistan üzerinden Bakü-Tiflis- Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum, TANAP ve TAP boru hatlarını birbirine bağlayan Güney Gaz Koridoru ile Bakü-Tiflis- Kars demiryolu projeleri gerçekleştirildi. Kısacası, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 44 günlük Vatan savaşında ki başarılı politikasının sonucunu gördük. Menfur düşmanımız, tüm dünya Azerbaycan devletinin gücüne, kudretine, siyasi, ekonomik ve askeri gelişimine tanık oldu" İfadelerini kullandı.

Seminerde konuşma yapan diğer katılımcılar ise, Ulusal Lider Aliyev'in başyapıtı olan modern ve bağımsız Azerbaycan'ın güçlü ekonomisi ve güçlü ordusu ile demokratik, hoşgörülü bir devlet olarak dünyada hak ettiği yeri aldığına dikkat çekildi.

(İHA)

Gürcistan'da Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Aliyev için online anma
Gürcistan'da Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Aliyev için online anma
Gürcistan'da Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Aliyev için online anma
Gürcistan'da Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Aliyev için online anma

İlham Aliyev, Azerbaycan, Gürcistan, Tiflis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Aliyev için online anma - Son Dakika


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