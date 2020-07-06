Gürcistan'ın koronavirüsle savaşında gizli silahı: 'üç silahşörler' - Son Dakika

Gürcistan Avrupa Birliği'nin, birlik dışında olup da sınırlarını açabilecek kadar güvenli bulduğu 15 ülkeden biri, aynı zamanda bu listeye girebilen tek eski Sovyet cumhuriyeti.

3 milyon 700 bin nüfuslu ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana toplam 1000 Covid-19 vakası görüldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 15 ile sınırlı kaldı. Bu başarının arkasında, kamuoyunda "üç silahşörler" diye anılan üç bilim insanının bulunduğu düşünülüyor.

Gürcistan komşuları arasında da salgınla mücadelede müstesna bir başarı gösterdi. Büyüklük ve nüfus bakımından kendisine yakın komşusu Ermenistan'da Covid-19 vakalarının sayısı 26 bini aştı, 500'e yakın insan öldü ve hala her gün yüzlerce yeni vaka bildiriliyor.