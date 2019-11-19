Son Dakika Haberleri: Gürcistan polisinden eylemcilere müdahale: 18 gözaltı
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Gürcistan polisinden eylemcilere müdahale: 18 gözaltı

6 saat önce

Gürcistan parlamentosu önünde eylemlerini sürdüren göstericilere polis müdahale etti.

Gürcistan parlamentosu önünde eylemlerini sürdüren göstericilere polis müdahale etti. 3 kişinin yaralandığı olaylarda polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Gürcistan'da 2020 yılından itibaren seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişiklik, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin desteklememesi üzerine parlamentodan geçmemişti. Geçtiğimiz gün parlamento binası önüne çadır kurarak eylemlerine başlayan Gürcistan halkı, dün akşam saatlerinde polis çatıştı. Eylemcilere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunan polis, parlamento binasını kuşatan eylemcilerin Özgürlük Meydanı'na geçmelerine izin verdi. Ancak eylemcilerin bölgeyi terk etmemesi üzerine protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Eylemcileri dağıtmaya çalışan polislerden yaralananlar oldu. Eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullanan polis, yollara eylemciler tarafından kurulan barikatları kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaşanan olaylarda 18 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık Bakanlığı ise yaşanan olaylarda biri polis 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

(İHA)

Gürcistan polisinden eylemcilere müdahale: 18 gözaltı

Gürcistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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