Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan kulüpler yeniden açılıyor - Son Dakika

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan kulüpler yeniden açılıyor

26.10.2020 09:25
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan kulüpler yeniden açılıyor, System.String[]

Milli takım antrenörleri belirli aralıklarla Güneydoğu'ya giderek güreşçilere antrenman yaptıracaklarAntalya DHAGüneydoğu Anadolu projesi kapsamında Antalya'da süren gelişim kampına katılan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın önemli açıklamalarda bulundu.

Milli takım antrenörleri belirli aralıklarla Güneydoğu'ya giderek güreşçilere antrenman yaptıracaklar

Antalya DHA

Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında Antalya'da süren gelişim kampına katılan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın önemli açıklamalarda bulundu. Gelişim kampındaki güreşçiler ve antrenörlerle bir araya gelen Federasyon Başkanı Musa Aydın güreşin peygamber sporu olduğunu belirterek "Güreş bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Türk spor tarihine baktığımızda en çok madalya güreşten gelmiştir. Olimpiyatlarda aldığımız 91 madalyanın 63'ü güreşten gelmiştir. 39 altın madalyanın 29'unu yine güreş kazandırmıştır. Ülkemize bu başarıları kazandıran ve hayatını kaybeden  tüm şampiyonlarımıza rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyet diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sizler de  geleceğin Koca Yusuf'ları, Hamza Yerlikaya'ları, Taha Akgül'leri, Rıza Kayaalp'lerisiniz. Bundan sonra bu bayrağı sizler taşıyacaksınız. Bu mirasa  sahip çıkmak bu başarıyı sürdürmek Hem bizim hem de sizlerin görevleri. Ben Güneydoğu'ya geçtiğimiz haftalarda ilk kez gittim. Son 18 yılda ülkemiz çok modernleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in önderliğinde ki hükümetimiz batıya ne yaptıysa doğuya da aynısını yapmış. Bunları bizzat gördüm. Ülkemizin her tarafı birbirinden güzel. Biz bu ülkede doğusu, batısı, kuzeyi, güneyiyle bir bütünüz ve kardeşiz. Ülkemiz son 18 yılda 100 yıllık gelişme elde etti. Bunun kıymetini iyi bilelim, halimize şükredelim. Bizde Türkiye Güreş Federasyonu olarak 81 ilin tamamına altyapı kurmak istiyoruz. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun önderliğinde bir Güneydoğu Anadolu projesi başlattık. Bu proje kapsamında sizler için burada gelişim kampı düzenliyoruz. Amacımız altyapıdaki potansiyel sayımızı artırmak. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gençler ferdi sporlara çok yatkın, dolayısıyla bu illerimizden yeni şampiyonların çıkacağına inancımız tam. Bu yolda samimiyiz. Federasyon olarak devletimizin yaptığı gibi imkanlarımızdan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Bu kamp sizin sosyal yönden gelişmenizi sağlayacak. Bizler bu kampı çok önemsiyoruz. Bu otellerde kamp yapmak sizlerin de hakkı. Güreş ağır bir spor.  Bizler de bu imkanlardan sizlerin de yararlanmasını istedik. Sizlerden isteğim burada yaşadıklarınızı memleketlerinize gidince arkadaşlarınıza anlatmanız. Onları da güreşe teşvik edin. Güneydoğu'da her türlü imkan var. Ama bazı kötü niyetlilerin eline geçince kulüpler kapatılmış. Bizler gerekli girişimlerde bulunduk, valilerin girişimleriyle kulüpler yeniden açılıyor, sizler yeniden spor yapma imkanı sahip olacaksınız. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Sizlerden isteğim iyi insan olun. Başarılarınız la herkese örnek olun. Ayrıca kendinize bir hedef koyun ve bu hedefe ulaşmak için mücadele edin. Bizler her zaman sizlerin yanınızda olacağız" şeklinde konuştu. Ardından güreşçiler ve sporcular başkan   Musa Aydın'a isteklerini iletti. Toplantıda,  belirlenen milli takım antrenörlerin belirli aralıklarla Güneydoğu'ya giderek güreşçilere antrenman yaptırmaları kararı alındı.


Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan kulüpler yeniden açılıyor
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan kulüpler yeniden açılıyor

Musa Aydın, Güneydoğu, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan kulüpler yeniden açılıyor - Son Dakika Spor


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