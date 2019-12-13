Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika Spor

Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu'nun tüm milli takım antrenörlerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim semineri Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde başladı.

Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu'nun tüm milli takım antrenörlerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim semineri Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde başladı.

Seminere Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Eğitim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Celal Taşkıran, Teknik Kurul Başkanı Prof. Dr. Haluk Koç, Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık, Teknik ve Eğitim Kurulu üyeleriyle tüm kategorilerdeki milli takım antrenörleri katıldı.

Federasyon Başkanı Musa Aydın yaptığı açılış konuşmasında, Türk güreşinin ilerlemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Tüm katagorilerdeki milli takım hocalarımız için son derece verimli geçeceğini düşündüğümüz bir seminer düzenliyoruz. Buradaki tek aracımız antrenör arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak" dedi.

3 gün sürecek olan seminerde ilk gün antrenmanda adaptasyon, yüksek irtifada antrenmanın vücuda etkileri, antrenörlük iletişim becerileri, farkındalık durakları, öğrenmeye motive etmek, antrenman öncesi, esnası  ve sonrası beslenme ve toplanma uygulamaları konuları konuşuldu. Seminerde yarın farklı antrenman türlerinin kardiyovasküler sistemi üzerine etkileri, yüklenme ve dinlenme prensipleri, antrenörlük etik ilkeleri, iletişim becerileri, güreşte teknik ve taktik öğretimi, güreş kuralları ve şampiyonalarda hakem stratejileri üzerine eğitim verilecek.

Seminer 15 Aralık tarihindeki Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Milli Takımlarının hazırlık stratejileri ile minderde teknik taktik uygulamaları ile sona erecek.


Elmadağ, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Davutoğlu'nun tanıtım programında en çok ve en az kullandığı kelimeler dikkat çekti
ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
01:42 Erol Bulut: "Eski İngiliz futbolu gibi..." - Son Dakika Spor
01:12 Steven Nzonzi, Galatasaray'ı tamamen sildi! - Son Dakika Spor
00:32 Alanyaspor maçının ardından Siopis'in Türkçe cevabı... - Son Dakika Spor
00:30 Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından - Erol Bulut ve Stjepan Tomas - Son Dakika Spor
00:17 Aleyna Kaymaz, Avrupa şampiyonu! - Son Dakika Spor
23:57 Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi - Son Dakika Spor
22:47 Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 02:39:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]