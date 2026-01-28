Güreş Şampiyonası Festivale Dönüşecek - Son Dakika
Güreş Şampiyonası Festivale Dönüşecek

Güreş Şampiyonası Festivale Dönüşecek
28.01.2026 11:25
Türkiye Güreş Federasyonu, Haziran'daki şampiyonayı festival formatında yapmayı planlıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye şampiyonalarını festival şeklinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Türkiye şampiyonasını daha da büyüteceğiz. Haziran ayında yapacağımız şampiyonaya 10 bin civarında sporcu katılmasını bekliyoruz." dedi.

Akgül, 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için geldiği Trabzon'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi devraldıktan bu yana altyapı, tesis, antrenör ve sporcu gelişimi için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Federasyonun enerjisinin büyük bir kısmını altyapıya harcadığını vurgulayan Akgül, "Göreve gelir gelmez 12 olan lisans yaşını 8'e düşürdük. Geçen sene tarihte ilk kez 10 yaştaki çocuklarımıza kendi aralarında müsabaka yaptırdık. 11, 12, 13 ve 14 yaş için de Türkiye şampiyonaları düzenledik. On minderde müsabaka yaptırdık. 6 bin 300 çocuğumuz geldi." diye konuştu.

Müsabaka bitiminde başarılı gördükleri çocukları gelişim kamplarına aldıklarına değinen Akgül, "Federasyonumuzun Ankara'daki tesislerini 2 ay boyunca onlara kapattık. Seneye inşallah bu kamp sayılarını artıracağız. Türkiye şampiyonasını daha da büyüteceğiz. Haziran ayında yapacağımız şampiyonaya 10 bin civarında sporcu katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akgül, Türkiye şampiyonasına çok değer verdiklerine işaret ederek, "Bizim için çok değerli, aslında bir güreş sevdirme festivali. Hatta bu sene adına '2. Büyük Güreş Festivali' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Bütçemizin yüzde 50'sini altyapıya harcadık"

Federasyon bütçesi olarak yaptıkları harcamaların yarısını altyapıya harcadıklarını ifade eden Akgül, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene federasyon olarak bakanlıktan aldığımız bütçenin tam yüzde 50'sini altyapıya harcadık. Yüzde 30'u büyüklere, yüzde 20'si de tesislerimiz ve kamp harcamalarına gitti. Bu ciddi bir rakam yüzde 50. Yani 190-200 milyon lira civarında bir bütçeyi tamamen altyapıya harcadık. Bu zaten bizim amacımızı, hayalimizi her şeyimizi gösteriyor. Çok değerli buluyoruz bunu. Normalde altyapı yatırımları yüzde 15-20'yi bulduğunda yeterli deniyor. Seneye Allah'ın izniyle daha da artıracağız."

Federasyon olarak uzun vadeli plan yaptıklarını vurgulayan Akgül, şöyle devam etti:

"Güreşin asıl hedefi olimpiyatlardır. Biz 2028 Olimpiyatları'nda tabii ki mevcut kadromuza güveniyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz. İyi çocuklarımız, sporcularımız var ama master planda asıl hedefimiz 2032 Olimpiyatları. Biz Federasyon olarak burada günü kurtarmıyoruz, 2032'nin, 2036'nın büyük planının resmini çiziyoruz. Büyük planda Türk güreşi olimpiyatlarda 3-4 altın alacak seviyeye Allah'ın izniyle gelecek. Onun da çalışmasını bugünden başlatmak gerekiyor. 2-3 yıl içerisinde böyle hadi biz olimpiyatlara hazırlanıp gidelim orada altın madalya alalım bunlar kolay şeyler değil."

Olimpiyata hazırlarken antrenörleri de eğiteceklerinin altını çizen Akgül, "Onları olabildiğince turnuvalara, eğitimlere göndermeye çalışıyoruz. En iyi antrenörleri buraya getirip onların da gelişimlerini yakından takip edeceğiz. Aynı zamanda federasyon olarak da merkezden bir program yapıp antrenörlerimize bunu vereceğiz. Bir akılla yapılan bir antrenman programını merkezden sporcu eğitim antrenörlerimize vereceğiz, bunun da takibini yapacağız." dedi.

"Özel sektöre çağrımız, çocuklarımızı destekleyin yeter"

Güreşte sponsor desteği bulmanın zorluğuna işaret eden Akgül, şunları kaydetti:

"Maalesef özel sektörden yeteri kadar destek görmüyoruz, bu da bizi üzüyor. Türk sporunun 41 olimpiyat altın madalyasının 30 tanesini almış bir branştan bahsediyoruz. 100 madalyanın 70 tanesini almış bir branştan bahsediyoruz ama özel sektör maalesef bize çok fazla destek vermiyor. Bankalarımızın desteklerine ihtiyacımız var. Özellikle devlet bankalarımızın desteğine ihtiyacımız var. Spor kulüplerini destekliyorlar. Voleybol gibi branşlara çok destek veriyorlar bizim gibi branşları da unutmamaları gerekiyor. Özellikle güreş ata sporu, geleneği olan bir kültür, bir sanat, Türk'ün sanatı diye bakıyoruz. Özel sektöre de çağrımız çocuklarımızı destekleyin yeter. Biz federasyon olarak destek istemiyoruz. En azından çocuklarımıza ve kulüplerimize bireysel sponsorluk olarak destek verirlerse seviniriz."

Kaynak: AA

Festival, Spor, Son Dakika

Spor

