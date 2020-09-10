Gürkan: "Covid 19 ve depreme rağmen hedefimizin yüzde 70'ini gerçekleştirdik" - Son Dakika

Gürkan: "Covid 19 ve depreme rağmen hedefimizin yüzde 70'ini gerçekleştirdik"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Koymuş olduğumuz hedefin Covid-19 ve depreme rağmen yüzde 70'ini gerçekleştirdik" dedi.

Gürkan:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Koymuş olduğumuz hedefin Covid-19 ve depreme rağmen yüzde 70'ini gerçekleştirdik" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ İlçesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaretlerle ilgili verilen bilgide, "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ'da incelemelerde bulunarak vatandaşlarla buluştu. Gittiği mahallelerde vatandaşlar tarafından büyük bir teveccühle ve kurbanlar kesilerek karşılanan Gürkan, büyük ilgi gördü" denildi.

Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Büyükşehir bürokratları ile birlikte Akçadağ İlçesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Gürkan, sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Gürkan beraberindekiler ile birlikte, Akçadağ İlçesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bekiruşağı, Harunuşağı, Çevirme, Dutlu, Kozluca ve Ören Mahallelerine ve bağlantılarına yapılan yeni yolları, asfalt serimini ve diğer çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Gürkan'a yapmış olduğu ziyarette Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Siyasi Partilerin Akçadağ İlçe Başkanları, meclis üyeleri, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı, mahalle muhtarları ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri eşlik etti.

Akçadağ ilçesindeki ilk ziyaretini Harunuşağı Mahallesi'ne yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, onlarla bir süre sohbet etti.

Harunuşağı Mahalle Muhtarı Kemal Kaplan ve mahalle sakinleri yapılan hizmet ve çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler.

Kazgan'dan yol övgüsü

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte buraları gezmiştik, gezdiğimizde yollar böyle değildi, toz toprak içinde yüzdük ama şimdi bambaşka bir yere gelmiş gibiyiz. Dolayısıyla mahalle sakinlerimiz bu çalışmalardan gördükleri için çok mutlular. İnsanlarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürkan, daha sonra Hacı Özgür Doğan Kültür Merkezi alanında muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ardından da Çevirmen, Dutlu ve Bekiruşağı Mahallelerini ziyaret etti.

Bekiruşağı Mahalle Muhtarı Hıdır Demirkaya yapılan yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, mahallesi ile ilgili sorun ve talepleri iletti.

Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak söz alan mahalle muhtarları, "Yapılan yol çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kasımuşağı ve Tataruşağı Cumhuriyet tarihinden beri daha asfalt görmemişti, sizlerin sayesinde asfalt gördü, teşekkür ediyor, çalışmaların devamını bekliyoruz" dediler.

"Bu memlekette birlik ve beraberliği muhafaza etmek en temel görevimizdir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin Malatya genelinde yürütmekte olduğu yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler vererek, "Nefes alırken gökyüzü nasıl ayrım yapmazsa, güneş ısısında nasıl ayrım yapmaz ise bizim hizmet anlayışımızda şemsiyemiz gökyüzüdür. 2 yıl içerisinde Malatya'da susuz, asfaltsız ve kanalizasyonsuz hiçbir yer kalmayacak. Koymuş olduğumuz hedefin Covid - 19 ve depreme rağmen yüzde 70'ini gerçekleştirdik. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kırsal kesimde bin 200 kilometre yol yapıldı. Bu bir rekordur. Yol medeniyettir, medeniyeti bütün vatandaşların ayağına götürmekte bizlerin sorumluluğundadır.

Bu memlekette birlik, beraberlik, dirlik düzeni ve bütünlüğü muhafaza etmek en temel görevimizdir. Benim en büyük projem sosyal entegrasyonu sağlamak, insanların kucaklaşması projesidir. Yol, asfalt, kanalizasyon birlik ve beraberlik olduktan sonra her zaman yapılır ve çözülür. Allah'a şükür kaynak sorunumuz yoktur. Bu sizlerin sevgilerinin kattığı bereketin timsalidir. Hacı Bektaş Velilerin, Pir Sultan Abdalların, Yunus Emrelerin, Mevlanaların bereket eli buradadır. Müsterih olunuz. Birlik beraber ve kardeşlik içerisinde birbirinizi sevin. Şeyh Edebali -Azminden dönme, çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil. Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanları yaşat ki, devlet yaşasın!- diyor.

Bu hizmetlerimizin, Akçadağ İlçemize ve mahalle sakinlerimizin tamamına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Kozluca ve Ören mahallelerini de ziyaret etti. Burada da vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Başkan Gürkan ayrıca, mahalle sakinlerine çeşitli hediyeler verirken, talepleri hakkında ilgili birimlere anında talimat vererek sonuçlandırılmasını da istedi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Koronavirüs, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan: 'Covid 19 ve depreme rağmen hedefimizin yüzde 70'ini gerçekleştirdik' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Terör örgütü PKK mensubu İsa Özer, MİT'in operasyonu ile Türkiye'ye getirildi Yunanistan, Türk heyetiyle NATO'da yapılan teknik toplantıyı inkar etti Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Bahçede su kuyusu açmak isteyen 4 kişi göçük altında kaldı: 2 ölü Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Fiorentina'lı Marco Benassi, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadı Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı
Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi         
19:54
9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu         
19:53
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur         
19:50
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak         
19:09
Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli         
18:53
Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı         
18:31
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı         
15:39
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:11
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Hurda yığınına dönen araçtan mucize eseri sağ çıktı Hurda yığınına dönen araçtan mucize eseri sağ çıktı         
10:40
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 00:34:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürkan: "Covid 19 ve depreme rağmen hedefimizin yüzde 70'ini gerçekleştirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei