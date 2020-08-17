Gürkan Hekimhan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gürkan Hekimhan'da incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, temaslarda bulundu.

Gürkan Hekimhan'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, temaslarda bulundu.

Hekimhan ziyaretinde iktidar ve muhalefet partileri ilçe başkanlarının karşıladığı Gürkan, "Bu buluşma, Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğrafı çok önemsiyoruz" dedi.

İlçe gezilerini sık sık gerçekleştirerek yatırım ve faaliyetleri yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan İlçesine bir çıkarma daha yaptı.

Çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Gürkan, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Başkan Gürkan, Hekimhan Güzelyurt Mahallesinde, hizmetlere teşekkür etmek amacıyla Allah için kurban kesilerek karşılandı.

Karşılama töreninde Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ve CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu da hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan Başkan Gürkan, "Malatya'nın her ilçesi bizim için özeldir. Biz göreve geldiğimizde aldığımız tablonun ağırlığı karşısında yükümüzün ve sorumluluğumuzun bilincinde olduk. Memlekete hizmet edilmesi konusunda planlamamızı yaptık ve dedik ki Malatya'nın 2 yıl içerisinde hiçbir yerleşim yerinde asfaltsız yer kalmayacaktır. Bizi üzen nokta; altını çizerek söylüyorum; 21'nci yüzyılda köye gidiyoruz yol yok, asfalt yok, su yok, kanalizasyon yok. Bu 21'nci yüzyılda ülkemize ve şehrimize yakışan bir tablo değil" ifadelerini kullandı.

"Her ilçemize hizmet yapıyoruz"

Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece ana yolları veya ilçe yollarını yapmadıklarını belirterek, "Biz memleketimizin her bir yerleşim merkezinin tamamına hizmet veriyoruz. Malatya genelinde yol çalışmalarında 1000 kilometreyi aştık, 2000 kilometreye doğru ilerliyoruz. Bu memleketin rekorudur. Biz sadece Hekimhan ilçemize değil her ilçemize hizmet yapıyoruz. 7/24 mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Belediyemiz Yol Asfalt ekibine ve diğer emeği geçen tüm personellerimize ayrıca teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, "Ben seçimde medyaya çıktığımda projelerimi sordular. Cevap olarak 'benim projem milletin birlik beraberliğidir yani Sosyal Entegrasyon projesidir' dedim. O nedir biliyor musunuz? Şuan bulunduğumuz ortamın fotoğrafıdır. Türkiye'de her yere örnek olacak, herkesin örnek alacağı ve herkesin ihtiyaç duyduğu şu anki bulunduğumuz ortamın fotoğrafıdır. Bu fotoğrafı, Türkiye fotoğrafını çok önemsiyoruz. İhtiyaç duyulan hizmetler yapılır ancak bu fotoğraf da çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, çıktıkları bu yolda dün nasıl adaleti esas almışlarsa bugün de aynı şekilde devam edeceklerini kaydederek, "Bu memleket hepimizin. Bakınız milyonlarca borç ödedim ve Malatya tarihinde alınmayacak kadar araç alındı" dedi.

Gürkan'a teşekkür

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ve CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu ile Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mustafa Tunç, yapılan yol ve diğer belediyecilik çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Gürkan'a teşekkür ettiler.

İlçe ziyareti sırasında ilçe sakinleri ile de sohbet eden Başkan Gürkan'a vatandaşlar büyük ilgi göstererek, ilçelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.

Güzelyurt Mahalle ziyareti sırasında, Mahalle Muhtarı Mustafa Tunç Başkan Gürkan onuruna bir yemek verdi.

Gürkan, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Hekimhan Dursunlu Mahalle yolunda da incelemelerde bulundu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Hekimhan, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 16:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan Hekimhan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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