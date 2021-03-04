Gürkan, muhtarlarının taleplerini dinledi - Son Dakika

Gürkan, muhtarlarının taleplerini dinledi

04.03.2021 18:09
Gürkan, muhtarlarının taleplerini dinledi, System.String[]

Battalgazi İlçesi'nin kırsal mahallerindeki muhtarlardan oluşan bir heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Battalgazi İlçesi'nin kırsal mahallerindeki muhtarlardan oluşan bir heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay'ın da katıldığı toplantıda muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyen Başkan Gürkan, 2021 yılında da kırsal bölgelerdeki eksikleri gidermeye devam edeceklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesi'nin kırsal mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. İlçelerindeki yol, alt yapı, su ve kanalizasyon sorunlarını Başkan Gürkan'a ileten muhtarlar, Şilan Barajı ile ilgili de önerilerde bulundular.

Muhtarlardan Şilan Barajı önerisi

Kırsal mahalle muhtarları adına konuşan Mehmet Nuri Alan, "Battalgazi İlçesi muhtarları ile birlikte yöremiz arazilerinin suya kavuşturulması amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı ziyarete geldik. Burada amacımız Şilan Barajı'nın yapılması ile ilgilidir. Şilan Barajı'nın kaynakları içme suyuna elverişli olduğu için bu kaynakları hem içme suyu hem sulama hem de elektrik üretimi için uygunluk gösterdiğinden dolayı burada yapacağımız toplantıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de müdahil olmasını talep etmek üzere muhtarlarımızla birlikte ziyarete geldik. Sayın başkanımızın da bu konuda katkı yapmasını istiyoruz. Buranın yolunun açılması ile ilgili buraya yeni bir aks istasyonu kurulması ile ilgili ve buranında çalışmalarına başlatılması için Sayın Başkanımızdan yardım talep etmek üzere yaklaşık 25 muhtarımızla birlikte ziyarete geldik. İnşallah bununla ilgili gerekli olan çalışmaları yapacaklarına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Muhtarlarımızla yoğun çalışma içerisindeyiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesi bölge muhtarlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, muhtarların bulundukları bölgede yaşanabilecek sıkıntıları çözme noktasında yerel yönetim ve genel idareyle yakın temas içerisinde olduğunu vurguladı. Başkan Gürkan, "Muhtarlarımızla alt yapı, su, çevre düzenlemesi ve yol asfalt gibi konular üzerine yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllar içerisinde özellikle Malatya sınırları içerisinde ve 13 ilçemiz 718 mahallemizde yaklaşık yüzde 70'in üzerinde asfaltlama gerçekleştirdik. Kalan kısmının da bu yıl asfaltlanması gerçekleşecek. Muhtarlarımızın talepleri noktasında özelikle Battalgazi Bölgesi'ndeki talepler alt yapı konusunda. Muhtarlarımız, özellikle Devlet Su İşleri bünyesinde olan Şilan Barajı'nın hidroelektrik santralı olarak kullanılması, sulama suyu olarak kullanılması ve içme suyu kaynağı olarak kullanılmasına yönelik bize taleplerini ilettiler. Biz de öncelikle Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu rasatları inceleyeceğiz ve ellerindeki doneleri göreceğiz. Daha sonra hep birlikte gerekirse vekillerimizi ve il başkanımızı yanımıza alarak Devlet Su İşleri ve Tarım Bakanlığı'na giderek, yerinde bir karar olduğunu ve bunun bir an evvel yerine getirilmesinin gerekli işlemlerin başlaması konusunda talepte bulunuruz. Çözümü noktasına belediye olarak elimizden geleni gayreti ve çabayı gösteririz" diye konuştu, - MALATYA

Gürkan, muhtarlarının taleplerini dinledi
Gürkan, muhtarlarının taleplerini dinledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Devlet Su İşleri, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan, muhtarlarının taleplerini dinledi - Son Dakika


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