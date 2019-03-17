Güroymak'ta Dere Temizleme Çalışması
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki derelerde temizlik ve genişletme çalışması yapıyor.
Bitlis
'in Güroymak
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, ilçe merkezindeki derelerde temizlik ve genişletme çalışması yapıyor.
Güroymak Belediyesi, ilçe genelinde bulunan dereleri daha sağlıklı hale getirmek için mesai kavramı gözetmeksizin, genişletme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İş makinesi yardımıyla dere yataklarında temizleme ve genişletme çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Çalışmalar kapsamında dere içinde biriken atıklar belediyemiz tarafından temizlendi. Dere ıslah ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:50 Kaynak: İHA
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