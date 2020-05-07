Gürpınar'ta

Gürpınar Belediyesi, "Bu Benim Fidanım" projesi kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerleşkesine dikilmek üzere 115 badem fidesi gönderdi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları adına dikilecek fidanların önemli bir hatıra ormanı olacağını belirtti.

Tanış, "Bugün hastane yerleşkesine dikilmek üzere fidanlarımızı gönderdik. Koronavirüs salgınında en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah'ın izniyle bu süreci güç birliğiyle atlatacağız."dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise desteğinden dolayı Tanış'a teşekkür ederek, bu fideler sayesinde hastane bahçesinin daha da güzelleşeceği söyledi.