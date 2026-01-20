Gürsel Baran: Gana ile Ticaretimiz Kısa Sürede 1 Milyar Dolara Ulaşabilir - Son Dakika
Gürsel Baran: Gana ile Ticaretimiz Kısa Sürede 1 Milyar Dolara Ulaşabilir

20.01.2026 11:24
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Gana ile ticaret potansiyelinin doğru değerlendirilmesi durumunda hacminin kısa sürede 1 milyar dolara ulaşabileceğine inandığını belirtti. Gana Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Türk iş dünyasının Gana'daki yatırım fırsatlarına dikkat çekildi. Baran, 2024 yılında Gana ile ticaretin 574 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini ve bu rakamın artırılması için işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gana ile ticarette, sahip olunan potansiyel doğru değerlendirilirse kısa sürede ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine çıkacağına inandığını ifade etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ve beraberindekileri makamında konuk etti. Ziyarette, Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Batı Afrika'da ortaya çıkan yatırım fırsatları ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Baran, görüşmede Büyükelçi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve dostluk temelinde geliştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Gana'ya ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Baran, ziyaretin, iki ülke ilişkilerine stratejik bir boyut ve ivme kazandırdığını belirtti.

"Gana ile ticaretimizi kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine taşıyabileceğimize inanıyorum"

Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 574 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve bunun 401 milyon dolarının Türkiye'nin ihracatı olduğunu belirterek, "Gana ile ticaretimizde, binlerce kilometrelik mesafeye rağmen, sahip olduğumuz potansiyeli doğru değerlendirdiğimizde bu rakamı kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine taşıyabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Gana'nın Batı Afrika'daki stratejik konumuna dikkat çeken Baran, Türk iş dünyasının bölgede daha etkin olmasının hem Türkiye'nin ihracat hedeflerine hem de Afrika açılımına katkı sağlayacağını belirtti. Baran, Ankara iş dünyasının Gana ile ticaret, yatırım ve ortak projelere açık olduğunu vurgulayarak, karşılıklı temasların artırılmasının önemine işaret etti.

Gana'ya yatırım daveti

Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen de konuşmasında, Türk şirketlerini Gana'ya yatırıma davet ederek, Gana'da üretim yapan şirketlerin Afrika'daki 54 ülkeye gümrüksüz ihracat yapabileceğini söyledi. Büyükelçi Nasiru-Deen, Türk insanlarının Gana'da kaju başta olmak üzere tarım alanında, manganez, boksit, demir ve lityum başta olmak üzere madencilik alanında üretim gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. Büyükelçi, Gana'nın ülkelerine yatırım yapan iş adamlarına gümrüksüz bir şekilde makine getirme imkanı verdiğini ve vergi tatili yaptığını da bildirdi. Büyükelçi, Gana'da Türk ürünlerinin beğeniyle kullanıldığının da altını çizdi.

"Süresiz olarak Türk mallarını satabilirsiniz"

Türk iş adamlarının Gana'da tüm ürünleri satabilecekleri bir pazar kurabileceklerini belirten Büyükelçi, "Fuarlar vasıtası ile birkaç gün süreli ürün satışı yapılabiliyor. Ülkemizde pazar yani tüm ürünlerin satılabileceği bir merkez kurduğunuzda süresiz olarak Türk mallarını satabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

