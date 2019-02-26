Guterres: "Yemen'de Bir Yardım Deposuna Ulaştık"
2 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Eylül'den bu yana ilk kez Yemen'in Hudeyde liman şehri yakınlarındaki bir depoya ulaştıklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Eylül'den bu yana ilk kez Yemen'in Hudeyde liman şehri yakınlarındaki bir depoya ulaştıklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen Yemen İçin Uluslararası İnsani Yardım Konferansı'nda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hudeyde liman şehri yakınlarında, içinde milyonlarca insanı besleyecek kadar malzeme bulunan bir gıda yardım deposuna ulaştıklarını söyledi. Guterres, "Daha yeni bir haber aldım. Sonunda Yemen'deki bir gıda yardım deposuna ulaştık" dedi.
Cenevre'de gerçekleştirilen Yemen İçin Uluslararası İnsani Yardım Konferansı'nda Yemen'de yıllarca süren çatışma ve mahrumiyetten muzdarip 19 milyon kişiye uluslararası destek aranıyor. - CENEVRE
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:57 Kaynak: İHA
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