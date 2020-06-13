Güvenliğiniz için koltuklarınız dik, kemerleriniz bağlı, maskeleriniz takılı...

HİJYEN SETİ DAĞITILACAK

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün

Uçuş öncesinde kabin ekiplerine ateş ölçümü yapılıyor ve kişisel koruyucu ekipman (maske, siperlik) sağlanıyor. Uçak içinde mevcut ekibin yanı sıra hijyen uzmanları da görev alacak.

Salgın nedeniyle, kabin ekibi ve yolcularımızın temasını azaltmak için ikram servisinde yenilikler yapıldı. Bu kapsamda bütün malzemeler tek kullanımlık olacak, ikramlar kutu ya da paketle dağıtılacak.

Çay ve kahve servisi, dağıtılan dergi ve gazeteler, business class için hoş geldiniz ikram içecekleri, sıcak havlu servisi ve cam-porselen bardak kaldırıldı.

Uçağa binişler temassız kontrolle gerçekleşecek. Uçak içine el çantası dışında bagaj alınmayacak. Uçuşlarda yolculara hijyen seti (maske, dezenfektan) verilecek.

HES KODUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN

Pegasus Havayolları Gen. Md. Mehmet T. Nane

Artık misafirlerimiz iç hat uçuşlarına HES koduyla kabul edilecek. Alınan önlemler kapsamında HES kodu olmadan bilet satın almak, online ya da havalimanında check-in yapmak ve dolayısıyla yurtiçinde seyahat etmek mümkün olmayacak.

Bütün misafirlerimizin havalimanı ve uçak içerisinde maskelerinin sürekli takılı olması gerekecek.

Havalimanında birinci ve ikinci güvenlik kontrollerinde termal kameralarla ateş ölçülecek, yüksek ateşi olan misafirler uçuşa kabul edilmeyecek.

GELEN YOLCULAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİNE TABİ TUTULUYOR

Qatar Airways Türkiye Pazarlama Yöneticisi Richard Dağcan Barka

Pandemiden etkilenmiş ülkelerden gelen tüm yolcular görüntüleme sistemleriyle kontrol ediliyor ve tüm yolcu salonlarımızın resepsiyonlarında el dezenfektanı bulunuyor.

Uçaklarımız, Dünya Sağlık Örgütü ve IATA tarafından önerilen temizlik ürünleri kullanılarak temizlenip dezenfekte ediliyor. Hava filtrasyon sistemleri endüstriyel tip HEPA filtrelerle donatıldı.

TUVALETLER 45 DAKİKADA BİR TEMİZLENECEK

Emirates Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Genel Müdürü Bahar Birinci

Emirates 1.5 saatten uzun uçuşlarda takviye olarak ekibe bir kabin servis asistanı ekledi. 45 dakikalık aralıklarla tuvaletlerin temizlenmesini sağlayacak. Tüm tuvaletlerde antibakteriyel sabun ve el yıkama talimatları bulunuyor.

Premium sınıfta yolculara tek kullanımlık mönüler verilecek. Yorgan, yastık, battaniye, kulaklık ve oyuncaklar kapalı muhafaza edilecek. Sterilize edilen çatal bıçak takımı ve tabaklar kullanılarak sıcak yemek servisine devam edilecek.

Kabin bagajı için check-in yapılması gerekmekte olup müşteriler yalnızca dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası veya bebek eşyaları gibi temel gereksinimleri uçağa getirebilecekler.

YOLCU OLMAYANLAR TERMİNALE GİREMEYECEK

İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ

Terminal genelinde tüm yolcu oturma gruplarına, sosyal mesafeye göre ayarlamalar yapıldı. Bunun için oturma gruplarının üzerine 'Bu koltuğa sosyal mesafe nedeniyle oturmayınız' gibi uyarıcı bilgilendirmeler asıldı.

Check-in kontuar ve pasaport kuyrukları için sosyal mesafe dikkate alınarak zemine yapılan etiketlemelerle sıraları bir dolu, bir boş olacak şekilde organize ettik.

Asansörlerde zemine şeritler döşenerek sosyal mesafe kuralına uyulması sağlandı. Asansör kullanan kişiler, yüzleri asansörün iç duvarına bakacak şekilde gidecekleri kata ulaşıyor.

Artık gelen yolcuyu karşılamak mümkün olmayacak.

Çocuk oyun alanları da bu süreçte kapalı olacak. Sigara odaları, mescit ve dua odalarında sosyal mesafenin korunması hususunda tedbirler alındı. Ayrıca odaların içine kaç kişinin girdiğini kontrol eden dijital sayaç sistemi de hayata geçirildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

Terminal binasına maskesiz hiçbir yolcu alınmayacak.

100 ml sıvı kısıtlaması devam ederken alkol oranı yüksek olan kolonya, dezenfektan gibi sıvıların 100 ml altında olması kaydıyla uçağa alınmasına izin verilecek.