Güvenlik görevlisi işe geç gelme tartışması nedeniyle kargo şefini öldürmüş

Polatlı'da, PTT şubesinde güvenlik görevlisi Hurşit Karadaş, dün öğle saatlerinde aynı şubede kargo şefi olan Mehmet Koç ile tartıştı. Karadaş, tartışma sırasında silahını çıkarıp, Mehmet Koç'a 7 el ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Koç, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Karadaş, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Hurşit Karadaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Koç için, Haymana ilçesinde öğlende cenaze namazı kılındı. Haymana Merkez Camii'ndeki cenazeye Koç'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Koç, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Gedikli köyünde toprağa verildi.

"İŞE NEDEN GEÇ KALDIN?" SORUSUNA SİNİRLENMİŞ"

Mehmet Koç'un ağabeyi Mustafa Koç, "Kardeşimi öldüren güvenlik görevlisinin zaten psikolojik ve maddi sıkıntıları varmış. Son günlerde de işe geç kalıyormuş. Olay günü de işe geç gelince kardeşim buna işe neden geç geldiğini soruyor. Bu soruyu sorması üzerine güvenlik görevlisi de sinirlenip silahına davranıyor ve 7 el ateş ediyor. Kurşunlardan 4'ü kardeşime isabet ediyor ve orada hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.