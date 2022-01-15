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Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı - Son Dakika

Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı

15.01.2022 11:18

Bursa'da, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay Korku'nun eşi Gözde Korku'yu tabancayla öldürüp intihara kalkıştığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Orcay Korku'nun, Gözde Korku'yu eski eşiyle görüştüğü için kıskandığı, bu sebeole kavga ettikleri, konuşmak için girdikleri yatak odasında olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Dün Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde arasında tartışma çıktı. Her ikisi de daha önce bir evlilik yapan ve bu evliliklerinden birer çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın altından kıskançlık çıktı

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gözde Korku'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olcay Korku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Gözde Korku'nun cenazesi, ilçede gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın altından kıskançlık çıktı

ANNE VE BABASI DA EVDEYMİŞ

Olay sırasında Gözde Korku'nun anne ve babasının da evde olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu çift, damatlarının kızları Gözde'yi eski eşiyle görüştüğü için kıskandığını, bu nedenle aralarında kavga yaşandığını söyledi. Çift, kavganın ardından kızları ve damatlarının konuşmak için yatak odasına geçtiğini, bir süre sonra da silah seslerinin geldiğini, içeri girmek istediklerinde ise kapının kilitli olduğunu gördüklerini ifade etti.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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Güvenlik Görevlisi, Bursa, kavga, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı - Son Dakika
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