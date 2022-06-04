Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi

04.06.2022 13:53

Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü mensuplarına mektup yazan çocuklar, emniyet birimlerini dolaşarak eğlenceli vakit geçirdi.

Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü mensuplarına mektup yazan çocuklar, emniyet birimlerini dolaşarak eğlenceli vakit geçirdi.

Silopi Yenişehir Ortaokulu öğrencileri Türkçe dersinde mektup yazma yarışması düzenledi. Öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine yazdıkları mektupları İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman'ın makamında teslim etti. Karaduman, öğrencileri makamında ağırlayarak sohbet etti ve çeşitli ikramlarda bulundu. Daha sonra çocuklar, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince çeşitli birimleri dolaştı. Karaduman'ın talimatı ile haber merkezini ziyaret eden öğrenciler, burada ilçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ve ihbar hattı ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde trafik aracı megafonundan anons yaptı.

Program sonrasında İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik büro amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele büro amirliği ve Trafik Tescil Büro amirliği personelleri Yenişehir Ortaokulunda öğrencileri ziyaret etti.

Terör olaylarının yoğun olduğu süreçte emniyet mensuplarına taş atan çocuklar ilçe emniyet müdürlüğü personellerini okul bahçesinde alkışlayarak karşıladı, doyasıya eğlendi. Öğretmenler odasında öğrencilerle bir süre sohbet eden İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman, çocukların vatanın geleceği olduğunu, gelecekte bu vatanı onların sahipleneceğini söyledi. Daha sonra Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Mehmet Kızılağaç, polislik mesleği hakkında seminer verdi.

Daha sonra polislik mesleği hakkında bilgi alan çocuklara okul bahçesinde Narkotik polis köpeği Su minik bir şov yaptıktan sonra program toplu çekilen fotoğrafın ardından son buldu.

Yenişehir Ortaokulu Müdürü Meltem Durlanik da öğrencilerine yazdıkları mektupları teslim ettiklerini söyledi. Durlanik: "İzzet Karaduman müdürümüz bizi makamında ağırladı öğrencilerimiz akıllarındaki soruları onlara birebir sordu. Haber alma biriminden inceleme fırsatı bulundular, aynı zamanda polisler daha çok iç içe ve yakınlaşma fırsatı buldular. Kendileri de okulumuza geldi, çok güzel vakit geçirdik. Teşekkür ediyoruz." dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Kader Ekici, emniyet müdürlüğüne geldiklerini ve gezdiklerini söyledi. Emniyet mensuplarına soru sorduklarını ve güzel cevap aldıklarını belirten Ekici, okulda yazdıkları hikaye, şiir ve mektupları kendilerine teslim ettiklerini söyledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Mehmet Kızılağaç da İlçe Emniyet Müdür İzzet Karaduman'ın öğrencilerle güzel vakit geçirdiğini ve onlarla resim çektiğini söyledi. Kızılağaç: "İlçe Emniyet müdürlüğümüz adına biz de, ilçe haber merkezinde sorumluluklarla ilgili personelimiz tarafından bilgilendirmede bulunduk. Akabinde meraklarını gidermek amacıyla trafik unsurlarımıza ait araçlarımızı tanıttık. Toplumumuzun en önemli ve gelecekte de en iyi şekilde bireyler olması açısından çocuklarımıza elimizden gelen bilgi ve alakayı göstermeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi
Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi
Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi
Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

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