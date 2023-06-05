Güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

05.06.2023 00:01

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Mustafa Erdem, otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Erdem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta otomobil yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti. Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şırnak'ta güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ÖLEN KİŞİ GÜVENLİK KORUCUSU ÇIKTI

Yapılan araştırmada ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı.

Şırnak'ta güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erdem'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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Mustafa Erdem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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