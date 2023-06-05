Güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Konferansı basıp doktoru tokatladı: Eşime ne yaptığını biliyorum!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta otomobil yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti. Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLEN KİŞİ GÜVENLİK KORUCUSU ÇIKTI

Yapılan araştırmada ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erdem'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.