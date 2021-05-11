'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! - Son Dakika

'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!

11.05.2021 12:44

Ağrı'da yaşayan Metin Kaya, 300'e yakın güvercinine yuva yapmak için 350 bin lira harcadı. Satın aldığı 2 dönüm arazi ve konteynerden kümes kuran Kaya, ''Sadece güvercinlerim için 300 bin liraya iki dönüm arazi satın aldım. Daha sonrada bu araziye yaklaşık 50 bin lira daha harcayarak burada 4 konteyner kümes kurdum.'' diyerek bu işi oğluna miras bırakacağını söyledi.

Ağrı merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan evli, 1 çocuk babası Metin Kaya (36), 7 yaşında başladığı güvercin sevdasını 29 yıldır hiç ara vermeden sürdürüyor. Yaklaşık 350 bin lira harcayarak güvercinleri için 2 yıl önce arazi satın alıp, kümesler oluşturan Kaya, özellikle kısıtlama günlerinde vaktinin büyük bir bölümünü onlarla geçiriyor.

Yok böyle bir tutku! 300 güvercin için arazi satın alıp, 350 bin lira harcadı

"BU İŞİ OĞLUMA MİRAS BIRAKACAĞIM"

Güvercin tutkusunun her türlü stres ve kötü alışkanlıktan da uzak tuttuğunu belirten Kaya, oğlunu da bu sevgiyle tanıştırdı. Güvercin beslemenin kendisi için bir tutku olduğunu belirten Kaya, "7 yaşından beri güvercin besliyorum. Bu hobi bana ağabeyim ve ailemden kaldı. Yıllarca ağabeyim güvercin besledi, sonra bu sevdayı ben sürdürmeye başladım. Benden sonrada bu işi oğluma miras bırakacağım. Bu bizim için bir sevda ve tutkudur. Sadece güvercinlerim için 300 bin liraya iki dönüm arazi satın aldım. Daha sonrada bu araziye yaklaşık 50 bin lira daha harcayarak birini arazide üçünü de evimin bahçesinde olmak üzere 4 konteyner kümes kurdum. Şu anda bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu kısıtlama sürecinde yaptığımız en güzel şey gelip burada taklacı güvercinlerle birlikte zaman geçirmek. Oğlumla birlikte her gün buraya geliyoruz. İnsanların içine girmiyoruz. Her taraf yeşil ve açık alan. Bura da korona olmaz." dedi.

Yok böyle bir tutku! 300 güvercin için arazi satın alıp, 350 bin lira harcadı

"SATIN ALABİLMEK İÇİN KREDİ ÇEKENLER VAR"

Bu işi para için yapmadığını söyleyen Kaya, "Güvercinlerin ticaretini yapmıyorum. Ama bu işin ticaretini yapanlar var. Onlar bu işi yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Bu öyle bir tutku ki, güvercin satın alabilmek için kredi çekenler bile var. Güvercinlerin günlük yem ve ilaç masrafı ise yaklaşık 60 lirayı buluyor. Güvercinler sayesinde hiçbir kötü alışkanlığım yok. Bazen mahalle halkıda gelip bu sevdaya ortak oluyor" ifadelerini kullandı.

Yok böyle bir tutku! 300 güvercin için arazi satın alıp, 350 bin lira harcadı
Yok böyle bir tutku! 300 güvercin için arazi satın alıp, 350 bin lira harcadı
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!

Metin Kaya, Kredi, Ağrı, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)

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