Güzelçamlı'da 53 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20'si çocuk, 9'u kadın toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası
'na bağlı Güzelçamlı
açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20'si çocuk, 9'u kadın toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kuşadası Körfezi
'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Güzelçamlı açıklarında hareket halinde bir lastik bot belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 27'si Suriye
, 12'si Irak
, 11'i Filistin
ve 3'ü Mısır
uyruklu olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
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