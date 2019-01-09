Gyan Kayserispor Kampından Ayrıldı
1 saat önce
Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan kamptan ayrıldı.
Kayserispor
'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan
kamptan ayrıldı.
Ligin ikinci yari hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren Kayserispor'da Rajko Rotman'dan sonra Asamoah Gyan da kamptan ayrıldı. Rotman, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Antalya'da bir başka otele yerleşirken Asamoah Gyan ise ülkesine gitti.
Ailevi problemlerinden ötürü sarı kırmızılı yetkililerden izin alarak ülkesine giden Gyan, kamp bitmeden yeniden takıma katılacak. Olası aksi bir durumda ise Gyan, Kayseri'ye gelecek.
Diğer yandan Kayserispor kaptanlarından Deniz Türüç
ve kaleci Muammer Yıldırım, takıma katılacak. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:38 Kaynak: İHA
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Süper Lige Dönüyor
Denizlisporlu Recep Niyaz: Fenerbahçe'de Her Genç Oyuncunun Yaşadığı Hazin Sonu Ben de Yaşadım
Beşiktaş, Babel'i Satmak İçin Arap Takımlarıyla Görüşüyor
Antalyaspor'da 2 Futbolcu ile Yollar Ayrıldı