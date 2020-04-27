GYİAD anketi: Alınan ekonomik önlemler genişletilmeli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GYİAD anketi: Alınan ekonomik önlemler genişletilmeli - Son Dakika Ekonomi

GYİAD anketi: Alınan ekonomik önlemler genişletilmeli

6 saat önce

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve salgının ekonomik etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarını açıkladı.

GYİAD anketi: Alınan ekonomik önlemler genişletilmeli, System.String[]

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve salgının ekonomik etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarını açıkladı. Genç iş dünyasının güncel taleplerini ortaya koyan anket sonuçlarında, alınan ekonomik önemlerin genişletilmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

GYİAD'dan yapılan açıklamaya göre, GYİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği salgının ekonomik etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarını açıkladı. Ankette genç iş insanlarına; destek paketleri, mevzuat değişiklikleri, teşvik ve önemler konusunda sorular yöneltildi.

Buna göre, ankete katılan üyelerin yüzde 90'ı salgın sebebiyle yaşanabilecek ekonomik olumsuzluklara karşı kaynak yaratılması konusunda Türkiye'nin aldığı önlemleri yeterli görmezken üyelerin yüzde 95'i hayata geçirilen mevzuat değişikliklerini de yeterli bulmuyor.

Açıklamada, "Ülkemizde alınan önlemler ve açıklanan destekler iş dünyasının mevcut yükümlülüklerinin ötelenmesi ve kredi verilmesine yoğunlaşmış bulunmakta. Salgın sürecinin ne zaman biteceğinin net bir şekilde öngörülememesi sebebiyle iş dünyası ek borçlanmaya sıcak bakmıyor. Öteleme ve kredi çözümlerine alternatif olarak yükümlülüklerin silinmesi ve hibe şeklinde kaynak kullandırılması talebi anket sonuçlarında öne çıkıyor" denildi ve anket sonuçlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Ankete katılanların büyük bölümü ticari faaliyetlerin sürdürebilirliği adına bugüne kadar alınan önlemlere ek olarak yeni teşviklerin açıklanması ve önlemlerin alınmasını talep ediyor.

"Özellikle öne çıkan talepler arasında ise; kamuya olan vergi ve SGK primi gibi yükümlülüklerin salgının etkili olduğu dönem boyunca alınmaması, kullandırılan kredilerin ve ötelenen kredi faizlerinin düşürülmesi, çalışan ve esnafa yönelik desteklerin artırılması geliyor.

"Ankete katılan üyeler; işsizlik için ödenen devlet desteğinin bu dönemde artırılması gerektiğini düşünürken, özellikle işyerlerini açamayan küçük esnafın kira desteği ile korunması ve KOBİ'lere daha çok kaynak aktarılması gerektiğini düşünüyorlar.

"Tarım sektörü, gıda güvenliğinin önem kazandığı bu dönemde oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin artırılması ve hasat dönemi öncesi hibe ödemeleri yapılması görüşü de anket sonuçlarının ortaya koyduğu bir diğer veri.

"Özellikle turizm, havacılık, yolcu taşımacılığı gibi sektörlerde önemli gelir kayıpları oluşmaya devam ediyor. İptaller ve talebin tamamen kesilmesiyle birlikte nakit akışları bozulan sektörlerin başında gelen bu alanlara yönelik de ekonomik önemlerin hızla alınması görüşü ankette öne çıkan bir diğer başlık.

"Kamunun sunduğu çok sayıda desteğe başvuruların yapılmakta olduğu ancak yoğunluk ve bürokrasi nedeniyle destek başvurularına cevapların geciktiğinin altını çizen anket sonuçları; kredi başvurularına gelen yanıtların talebin çok altında kaldığını ve bu nedenle yeni finansman olanaklarına erişimde sıkıntılar görüldüğü yaklaşımını ortaya koyuyor.

"İçinden geçtiğimiz dönemde yaşanan sıkıntıların önemli bir kaynağı da dış talebin en aza inmiş olması. Bu nedenle iyileşme için yurtdışında izolasyonların kalkması ve ithalat talebinin yeniden başlaması büyük önem taşıyor.

"Verilen desteklerde sektör farkı gözetmeksizin tüm sektörlerin "mücbir sebep" kapsamına alınması gerektiğini düşünen üyeler,açıklanan destek paketlerine yapılan başvuruların daha hızlı cevaplandırılması, desteklerdeki vadeler ve ötelemelerdeki sürelerin de uzatılması görüşünde birleşiyor."

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu, "Üyelerimizin ankete verdiği cevaplara bakıldığında ankete katılan üyelerimizin büyük çoğunluğunun ekonomik olumsuzluklara karşı kaynak yaratılması konusunda alınan önlemleri yeterli görmediğini ve hayata geçirilen mevzuat değişikliklerini yeterli bulunmadığını görüyoruz. Bizler de alınan ekonomik önemlerin çerçevesinin genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Bu dönemde özellikle startup ekosisteminin ayrı bir paket ile desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Pamukçu, "Startup ekosisteminin önemi önümüzdeki dönemde daha da artacak, bu nedenle ayrı bir paketle bu ekosistemin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu dönemde kamu, belediye ve imar müdürlükleri işlerinin uzaktan yürütülmeye devam etmesi gerekli. Bilim Kurulumuzun çalışmalarını yakından takip ediyor ve kendilerine güveniyoruz. Bilim Kurulu gibi Tarım Kurulu'nun da oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. İnşaat sektörü de ülkemiz için büyük öneme sahip bir diğer alan. Bu sektörün de hareketlenmesi için yeni açıklanacak destekler arasında yer alabileceğini vurgulamak isteriz" diye ekledi.


Türkiye, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:41 Kaynak: DHA

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