Haber Alınamayan Şahıs Evde Ölü Bulundu
39 dakika önce
Avcılar'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı genç adam, evde ölü bulundu.
Avcılar
'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı genç adam, evde ölü bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, şahsın bir süredir ölü olduğunu ve cesedinin koktuğunu belirledi.
Olay, saat 01.00 sularında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Kırkpınar
Sokak'ta 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katında yalnız yaşayan Berat B.'nin yakınları bir süredir kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine eve giden yakınları kapının kilitli olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve çilingir yardımıyla giren sağlık ekipleri, Berat B.'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Ekipler, yaptıkları ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ne zaman öldüğü henüz belirlenemeyen Berat B.'nin cesedinin koktuğu tespit edilince, olay yeri inceleme ekipleri maske ile içeri girebildi. Yapılan incelemenin ardından Berat B.'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni ile ne zaman öldüğü ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belli olacak.
Öte yandan, binanın önüne gelen Berat B.'nin yakınları gözyaşları içinde feryat etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:13 Kaynak: İHA
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