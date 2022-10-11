HABER: Kabil'de 1.000 yoksul aileye gıda yardımı yapıldı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Gıda malzemelerinin çeşitli görüntüleri

2. Mültecilerin çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Pazar günü 1000 yoksul aile, yerel bir yardım kuruluşu olan Bunyad-e-Qaria tarafından bağışlanan gıda yardımlarını aldı. Yardım alan aile üyelerinin çoğu yetim, öksüz ve engelliydi.

SES 1 (Peştuca): MUJUB RAHMAN MAHMOUDİ, Yardım görevlisi:

"Bugünün yardım paketinde 50 kg'lık bir çuval un, şeker, bezelye, pirinç, yemeklik yağ, hurma ve tuz var. Bunları buradaki her aileye dağıtacağız."

22 milyondan fazla Afgan'ın akut gıda kıtlığı ve insani krizle karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

SES 2 (Darice): BAHRAM KHAN, Kabil sakini:

"Ben ülke içinde yerinden edilmiş biriyim ve barınacak bir yerim yok. Buraya yardım almaya geldim."

Yıllarca süren savaşlardan büyük zarar gören Afganistan, geçen yıl Ağustos ayında ABD güçlerinin geri çekilmesinin ve ABD'nin Afganistan Merkez Bankası'nın yaklaşık 9,5 milyar ABD doları tutarındaki varlıklarını bloke etmesinin ardından bankacılık sisteminin normal şekilde işlememesi nedeniyle tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)