Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Süper Lig Özetler
05:15 TFF 1. Lig Özetler
05:35 İngiltere Premier Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Beypiliç Boluspor - Menemenspor A.Ş.
08:40 Süper Lig Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Balıkesirspor - Bursaspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Kocaelispor - Gençlerbirliği
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Kocaelispor - Gençlerbirliği
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika