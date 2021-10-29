29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ali Gökay yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirten Gökay, "Cumhuriyet, getirdiği yenilikler, değişimler ve atılımlar ile Türk milletine yeni ufuklar açmış, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza bir hareket ve dinamizm getirerek tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesi olmuştur." dedi.

Törende öğrenciler şiir okuyarak halk oyunları gösterisi sundu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Yader Yaylacı, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt

Hükümet konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt ile Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, halkın ve öğrencilerin bayramını tebrik etti.

Yeşilyurt'un günün anlam ve önemimi belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunması ve halk müziği dinletisi ile tören sona erdi.