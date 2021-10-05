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3 ayağı ile engelleri aştı - Son Dakika

3 ayağı ile engelleri aştı

05.10.2021 12:38

ANKARA'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi kapsamında sol ön bacağı kesilerek sağlığına kavuşan köpek, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 3 ayağı ile gösteri yaptı.

ANKARA'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi kapsamında sol ön bacağı kesilerek sağlığına kavuşan köpek, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 3 ayağı ile gösteri yaptı. Parkurdaki engelleri başarıyla geçen 'Şanslı', hayvanseverlerden alkış aldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 9 ay önce sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Alman kurdu çoban köpeği, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı. Köpeğin ön sol bacağı, oluşan ağır tahribat nedeniyle tedavi kapsamında kesildi. Operasyonun ardından köpeğin bakım ve tedavisi, Sincan Belediyesi Polatlar Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam etti. Tedaviyle sağlığına kavuşan ve 'Şanslı' adı verilen köpek, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinliğe katıldı. 'Şanslı', eğitmeni eşliğinde 3 ayağı ile parkurdaki engelleri aşarken, hayvanseverlerden büyük alkış aldı.

'ÖZ GÜVEN VE MUTLULUK KAZANDI'

Köpek eğitmeni Rasim Tekin, Şanslı'nın 7 aylık bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunduğunu söyledi. Şanslı'nın önce insanlara ve köpeklere karşı büyük korkusu olduğunu anlatarak, 5 günlük bir çalışmayla engelli bir köpeğin, doğru teknik ve metotlarla çalıştığımızda neler yapabileceğini göstermek istedik. İlk etapta onu doğru bir şekilde sosyalleştirdik. Çünkü zihninde diğer köpeklere ve insanlara karşı bir korku vardı. 5 gün içerisinde elimizden geldiği kadar doğru iletişim kurmasını ve sosyalleşmesini öğrettik. Evet, bir engeli olabilir, ayağı olmayabilir; ama bunun onun için bir engel olmadığını, onun yeteneklerini ona hissettirdik. Tasmayla yürümeyi, insanlarla doğru iletişim kurmayı öğrendi. Şu anda bir ayağının olmamasına rağmen engellerden atlayarak yeteneklerini sergileyebiliyor. Bu ona öz güven ve mutluluk kazandırdı dedi.

3 ayağı ile engelleri aştı
3 ayağı ile engelleri aştı
3 ayağı ile engelleri aştı
3 ayağı ile engelleri aştı
3 ayağı ile engelleri aştı
3 ayağı ile engelleri aştı

Sincan, Ankara, 4 Ekim, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 ayağı ile engelleri aştı - Son Dakika


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